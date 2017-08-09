"Торпедо" представило новую форму и логотип команды

"Торпедо" на своем официальном сайте опубликовало фотографии новой формы клуба на следующий сезон. Клуб полностью изменил стиль как комплекта, так и логотипа.
Форма выполнена в синем цвете с красными вставками на рукавах, новый логотип команды – голова оленя. "Олень – символ нашего региона, горьковского автозавода и хоккейной команды", – говорится на сайте клуба.
В новый сезон - с новым стилем! https://t.co/ImeJSgANDV pic.twitter.com/pIBRrIQ4DQ– ХК Торпедо (@torpedonn) 9 августа 2017 г.
Представляем новую форму @torpedonn https://t.co/wsKZjvXAFa– ХК Торпедо (@torpedonn) 9 августа 2017 г.
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Turi808
Гуд!
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ведвел
Норм
16:24