16:13 | Хоккей — КХЛ

"Торпедо" представило новую форму и логотип команды

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"Торпедо" на своем официальном сайте опубликовало фотографии новой формы клуба на следующий сезон. Клуб полностью изменил стиль как комплекта, так и логотипа.

Форма выполнена в синем цвете с красными вставками на рукавах, новый логотип команды – голова оленя. "Олень – символ нашего региона, горьковского автозавода и хоккейной команды", – говорится на сайте клуба.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Turi808

Гуд!

16:40

ведвел

Норм

16:24

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