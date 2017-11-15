"Торпедо" поместило Тичара в список отказов

"Торпедо" поместило нападающего Рока Тичара в список отказов, сообщает KHL Media Team. 28-летний игрок начинал сезон в "Автомобилисте", в составе которого провел 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отдал 4 голевые передачи. Позже клуб расторг с ним контракт, после чего форвард подписал соглашение с "Торпедо".

За клуб из Нижнего Новгорода Тичар сыграл в 15 матчах и отдал три передачи.

Согласно регламенту КХЛ, в ближайшие 48 часов любой клуб лиги может забрать игрока без выплаты компенсации. Если этого не произойдет, то хоккеист отправится в расположение фарм-клуба.