"Торпедо" подписал пробные контракты с Поддубным и Киселевым

"Торпедо" на своем официальном сайте объявил о заключении пробных контрактов с нападающими Германом Поддубным и Иваном Киселевым.

19-летний Поддубный последние два года выиграл в Северной Америке в лиге Онтарио. В минувшем сезоне он провел 65 игр за "Сагиноу" и набрал 36 (18+18) очков. 28-летний Киселев в КХЛ не выступал. Большую часть карьеры он провел в чемпионате Казахстана, а также один сезон в ВХЛ. В прошлом сезоне в составе "Арлана" он набрал 36 (11+25) очков в 41 встрече первенства.