"Торпедо" победило "Трактор"

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Трактор". Победную шайбу в начале третьего периода забросил нападающий Владимир Галузин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Трактор" (Челябинск) - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Аляев - 2 (бол., Даугавиньш), 34:24 - 1:0. Якуценя - 7, 44:29 - 1:1. Галузин - 5 (Грачев), 50:25 - 2:1. Потапов - 5 (Кулемин), 57:45 - 3:1. Семин - 7 (мен., п.в.), 59:29 - 4:1.
Вратари: Проскуряков - Францоуз (59:14 - 59:29).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 32 (9+12+11) - 25 (9+9+7).
Судьи: Бондарь, Конц.
19 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
деньги правят миром
эххх трактор,трактор(( болтает по прежнему из стороны в сторону,никак игру найти не можете((
19:33