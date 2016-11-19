19:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Торпедо" победило "Трактор"

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"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Трактор". Победную шайбу в начале третьего периода забросил нападающий Владимир Галузин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Трактор" (Челябинск) - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Аляев - 2 (бол., Даугавиньш), 34:24 - 1:0. Якуценя - 7, 44:29 - 1:1. Галузин - 5 (Грачев), 50:25 - 2:1. Потапов - 5 (Кулемин), 57:45 - 3:1. Семин - 7 (мен., п.в.), 59:29 - 4:1.

Вратари: Проскуряков - Францоуз (59:14 - 59:29).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 32 (9+12+11) - 25 (9+9+7).

Судьи: Бондарь, Конц.

19 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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деньги правят миром

эххх трактор,трактор(( болтает по прежнему из стороны в сторону,никак игру найти не можете((

19:33

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