"Торпедо" победило "Слован"

"Торпедо" обыграло "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Дублем отметился нападающий Даниил Ильин.

"Торпедо" набрало 36 очков и поднялось на 6-е место на Востоке. "Слован" с 22 баллами располагается на 10-й строчке на Западе.

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"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Слован" (Братислава) - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Жафяров - 5 (Саболич, Миле), 22:09 - 1:0. Варнаков - 8 (Паршин), 35:32 - 2:0. Ильин - 5 (Кейлоф, Веряев), 48:35 - 3:0. Желина - 4 (Ржепик, Червены), 57:31 - 3:1. Ильин - 6 (п.в.), 59:59 - 4:1.

Вратари: Галимов - Штепанек (57:40 - 59:13, 59:20).

Штраф: 17 - 42.

Броски: 24 (5+11+8) - 46 (10+18+18).

Судьи: Кулев, Морозов.

17 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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