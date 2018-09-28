"Торпедо" победило "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ. Победная шайба на счету нападающего Дениса Паршина.

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"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кейлоф - 6 (Семин, Жафяров), 23:58 - 1:0. Бек - 5, 35:20 - 1:1. Сан-Пьер - 1 (бол., Граньяни), 52:47 - 1:2. Семин - 1 (Веряев), 56:57 - 2:2. Паршин - 4 (Галузин), 60:15 - 3:2.

Вратари: Костин - Лазушин.

Штраф: 26 - 54.

Броски: 28 (6+9+12+1) - 37 (10+14+13+0).

Судьи: Лаврентьев, Сидоренко.

28 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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