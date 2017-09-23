"Торпедо" победило "Амур", гости потерпели 7-е поражение подряд

"Торпедо" с минимальным счетом обыграло "Амур" (1:0) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ. В последние секунды дополнительной пятиминутки, победу хозяевам принес нападающий Каспарс Даугавиньш.
Нижегородский клуб одержал вторую победу подряд, в то время как серия поражений "Амура" продлилась до семи игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Амур" (Хабаровск) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Даугавиньш – 3 (Баранцев, Дугин), 64:42 – 1:0.
Вратари: Галимов – Метсола.
Штраф: 6 – 10.
Броски: 27 (14+6+6+1) – 33 (2+11+11+9).
Судьи: Зибинин, Ибатулин.
23 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
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