"Торпедо" победило "Амур", гости потерпели 7-е поражение подряд

"Торпедо" с минимальным счетом обыграло "Амур" (1:0) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ. В последние секунды дополнительной пятиминутки, победу хозяевам принес нападающий Каспарс Даугавиньш.

Нижегородский клуб одержал вторую победу подряд, в то время как серия поражений "Амура" продлилась до семи игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Амур" (Хабаровск) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Даугавиньш – 3 (Баранцев, Дугин), 64:42 – 1:0.

Вратари: Галимов – Метсола.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 27 (14+6+6+1) – 33 (2+11+11+9).

Судьи: Зибинин, Ибатулин.

23 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".