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"Торпедо" по буллитам уступило "Автомобилисту" на Кубке губернатора Нижегородской области


На Кубке губернатора Нижегородской области "Автомобилист" обыграл "Торпедо" (4:3 Б).

Кубок губернатора Нижегородской области

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Паре - 2 (Голышев), 14:00 - 0:1. Веряев - 1, 23:51 - 1:1. Паршин - 1 (бол., Варнаков), 26:15 - 2:1. Паре - 3 (бол.), 36:11 - 2:2. Боди - 1 (Кейлоф, Миле), 55:52 - 3:2. Бодров - 1 (бол., Да Коста), 57:37 - 3:3.

Победный буллит: Кучерявенко.

Вратари: Галимов - Коварж.

Судьи: Наумов, Ромасько.

8 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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