"Торпедо" по буллитам обыграло рижское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 Б. Победный буллит на счету нападающего Энди Миле.

"Торпедо" набрало 50 очков и расположилось на 7-м месте в Восточной конференции. "Динамо" с 40 баллами занимает 9-ю строчку на Западе.

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"Динамо" (Рига) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Миле - 12 (Саболич, Хольм), 38:05 - 0:1. Галузин - 9 (Баранцев, Орлов), 43:12 - 0:2. Зиле - 1 (бол., Балинскис, Дарзиньш), 54:28 - 1:2. Дзиеркалс - 2 (Зиле), 58:31 - 2:2.

Нереализованный буллит: Виделль (Динамо), 23:57 (Вратарь).

Победный буллит: Миле.

Вратари: Гудлевскис (52:43 - 52:52, 52:59 - 53:43, 53:58 - 54:28) - Браст (Тихомиров, 44:15, Браст, 50:13).

Штраф: 4 - 33.

Броски: 47 (11+15+17+4) - 25 (7+6+6+6).

Судьи: Васильев, Раводин.

28 декабря. Рига. "Арена Рига".

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