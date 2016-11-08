"Торпедо" переместило Петтерссона в список отказов

Нападающий Фредрик Петтерссон перемещен нижегородским "Торпедо" в список отказов, сообщает пресс-служба клуба. В том случае если игрок в течение 48 часов не найдет себе новую команду КХЛ, то будет отправлен в "Саров", выступающий в ВХЛ.

Петтерссон подписал контракт с "Торпедо" в мае этого года. В нынешнем сезоне 29-летний швед провел в составе команды 24 матча, в которых заработал 12 (5+7) очков.