15:48 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Торпедо" переместило Петтерссона в список отказов

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Нападающий Фредрик Петтерссон перемещен нижегородским "Торпедо" в список отказов, сообщает пресс-служба клуба. В том случае если игрок в течение 48 часов не найдет себе новую команду КХЛ, то будет отправлен в "Саров", выступающий в ВХЛ.

Петтерссон подписал контракт с "Торпедо" в мае этого года. В нынешнем сезоне 29-летний швед провел в составе команды 24 матча, в которых заработал 12 (5+7) очков.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12218-fredrik-pettersson-otpravlen-v-spisok-otkazov.html

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