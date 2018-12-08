"Торпедо" переиграло "Нефтехимик"

Нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ одолело "Нефтехимик" из Нижнекамска на своей площадке со счетом 5:3.

Первую шайбу в матче на 20-й секунде первого периода забросил Боди. По истечению половины поединка хозяева вели в счете 4:0. Голы были забиты Коробовым, Веряевым и Хольмом. До второго перерыва гости, усилиями Падакина и Няттинена отыграли шайбы. В третьем периоде команды обменялись голами в исполнении Миле и Нестрашила.

Благодаря этой победе, "Торпедо" сравнялось с идущим шестым в турнирной таблице Востока "Салаватом Юлаевым". У обеих команд по 44 очка. "Нефтехимик" остался на 10-м месте с 32 баллами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)

Голы: Боди - 3 (Шенфельд), 0:19 - 1:0. Коробов - 1 (Саболич, Веряев), 22:58 - 2:0. Веряев - 3, 27:04 - 3:0. Хольм - 6 (бол., Галузин, Саболич), 30:00 - 4:0. Падакин - 5 (мен., Сергеев), 37:48 - 4:1. Няттинен - 12 (бол., Сергеев, Пуустинен), 39:28 - 4:2. Миле - 9 (Шенфельд, Паршин), 45:30 - 5:2. Нестрашил - 5 (Шарипзянов), 53:21 - 5:3.

Вратари: Галимов - Коротаев (Ежов, 27:04, 57:08 - 58:47, 58:54 - 59:24).

Штраф: 40 - 6.

Броски: 20 (5+8+7) - 49 (12+16+21).

Судьи: Беляев, Гофман.

8 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".