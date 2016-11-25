"Торпедо" осудило болельщиков, которые покидают трибуны до конца матча

"Торпедо" выступило с заявлением относительно болельщиков, которые покидают трибуны до финальной сирены. В четверг главный тренер нижегородцев после поражения от "Слована" (1:4), назвал зрителей, которые покидают стадион заранее, "клоунами".

"Ни одна команда в мире не обходится без поражений, и мы рады, что даже в таких ситуациях у "Торпедо" есть настоящие болельщики, которые остаются с нами до последних секунд и благодарят хоккеистов за игру аплодисментами. Уход со своего места на трибуне – это прежде всего неуважение к команде. Очень легко называть себя причастным к победам, однако истинная преданность клубу проявляется лишь в минуты неудач. Призываем всех болельщиков приходить на трибуны, искренне болеть за "Торпедо" и никогда не поворачиваться спиной к своей любимой команде", – приводит "Р-Спорт" обращение "Торпедо".