22:58 25 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

"Торпедо" осудило болельщиков, которые покидают трибуны до конца матча

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"Торпедо" выступило с заявлением относительно болельщиков, которые покидают трибуны до финальной сирены. В четверг главный тренер нижегородцев после поражения от "Слована" (1:4), назвал зрителей, которые покидают стадион заранее, "клоунами".

"Ни одна команда в мире не обходится без поражений, и мы рады, что даже в таких ситуациях у "Торпедо" есть настоящие болельщики, которые остаются с нами до последних секунд и благодарят хоккеистов за игру аплодисментами. Уход со своего места на трибуне – это прежде всего неуважение к команде. Очень легко называть себя причастным к победам, однако истинная преданность клубу проявляется лишь в минуты неудач. Призываем всех болельщиков приходить на трибуны, искренне болеть за "Торпедо" и никогда не поворачиваться спиной к своей любимой команде", – приводит "Р-Спорт" обращение "Торпедо".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161125/1112748983.html

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