"Торпедо" одолело "Трактор", продлив победную серию до 5 матчей

"Торпедо" взяло верх над "Трактором" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победный бросок - на счету Каспарса Даугавиньша. Клуб из Нижнего Новгорода одержал пятую победу подряд и идет на третьем месте в Западной конференции. Челябинцы занимают четвертую позицию на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Галузин - 8 (Макмиллан, Родионычев), 29:36 - 0:1. Мозер - 5 (Потапов, Кулемин), 29:56 - 0:2. Пестунов - 10 (Бородкин), 44:35 - 1:2. Климонтов - 4 (бол., Ал. Петров), 54:19 - 2:2.

Победный буллит: Даугавиньш.

Вратари: Демченко - Проскуряков.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 21 (10+2+6+3) - 24 (7+9+4+4).

Судьи: Гебеи, Ержабек.