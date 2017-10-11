"Торпедо" одолело рижское "Динамо"

"Торпедо" победило рижское "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За нижегородцев забивали Михаил Смолин, Геннадий Столяров и Денис Паршин, в составе рижан отличился Никита Евпалов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Торпедо" НН (Нижний Новгород) - "Динамо" Р (Рига) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Смолин - 1 (Ураков), 25:17 - 1:0. Евпалов - 3 (бол., Пуяц), 28:16 - 1:1. Столяров - 5 (бол., Сергиенко, Григорьев), 38:31 - 2:1. Паршин - 5 (бол., Галузин), 42:10 - 3:1.
Вратари: Лисутин - Калныньш (57:40).
Штраф: 10 - 12.
Броски: 42 (18+13+11) - 19 (9+6+4).
Судьи: Букин, Франо.
11 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
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