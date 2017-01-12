"Торпедо" одержало шестую победу подряд, разгромив "Салават Юлаев"

"Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с крупным счетом обыграло "Салават Юлаев" (6:1). Для команды Петериса Скудры эта победа стала шестой подряд.

После 49 игр нижегородцы имеют в активе 94 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. Уфимцы с 78 очками идут пятыми на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Торпедо" НН (Нижний Новгород) - 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Голы: Вишневский - 2 (Егоршев, Норман), 8:12 - 0:1. Умарк - 11 (Логинов, Капризов), 12:08 - 1:1. Эштон - 15 (бол., Вишневский, Макмиллан), 17:23 - 1:2. Эштон - 16 (Вишневский, Жердев), 20:55 - 1:3. Баранцев - 1 (бол., Батлер, Осипов), 33:56 - 1:4. Ураков - 2 (Кулемин, Мозер), 46:01 - 1:5. Веряев - 1 (Шуленин), 56:34 - 1:6.

Вратари: Сведберг - Бирюков.

Штраф: 9 - 13.

Броски: 39 (12+12+15) - 22 (7+7+8).

Судьи: Конц, Сидоренко.

12 января. "Уфа Арена".