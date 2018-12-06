"Торпедо" одержал победу над минским "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3. За нижегородский клуб дважды забил форвард Дамир Жафяров и по разу Эндрю Кейлоф, Денис Паршин, Роберт Саболич и Антон Шенфельд. В составе белорусской команды отличились нападающие Евгений Ковыршин, Дмитрий Буйницкий и Куинтон Хауден.

"Торпедо" занимает седьмое место в Восточной конференции с 42 очками. "Динамо" с 22 баллами располагается на 11-й строчке в Западной конференции.

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"Динамо" (Минск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

Голы: Ковыршин - 4 (бол., А. Костицын, С. Костицын), 7:01 - 1:0. Буйницкий - 8 (бол., А. Костицын, Лисовец), 8:13 - 2:0. Жафяров - 10 (Кейлоф), 9:17 - 2:1. Хауден - 6 (Когалев), 27:47 - 3:1. Кейлоф - 10 (Жафяров), 31:15 - 3:2. Паршин - 11 (Шенфельд, Боди), 39:41 - 3:3. Саболич - 8 (Веряев, Семин), 45:12 - 3:4. Шенфельд - 4 (Паршин), 50:03 - 3:5. Жафяров - 11 (Галузин, Веряев), 59:53 - 3:6.

Вратари: Энрот - Галимов.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (12+10+9) - 39 (9+13+17).

Судьи: Кислов, Юдаков.

6 декабря. Минск. "Минск-Арена".

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