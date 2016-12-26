"Торпедо" обыграло "Витязь"

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Витязь" – 3:2. Отметим, что во втором периоде команды обменялись четырьмя шайбами за 84 секунды. В составе гостей дубль оформил нападающий Роман Горак.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Витязь" (Подольск) - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Горак - 10 (бол., Копейкин, Ержабек), 25:29 - 0:1. Семин - 11 (Макмиллан), 25:55 - 1:1. Жердев - 4, 26:03 - 2:1. Горак - 11, 26:53 - 2:2. Норман - 6 (Шуленин, Грачев), 56:02 - 3:2.

Вратари: Бирюков - Сятери (Сапрыкин, 14:47, 59:21).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 33 (7+12+14) - 24 (10+5+9).

Судьи: Бирин, Сергеев.

26 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".