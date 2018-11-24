"Торпедо" обыграло "Трактор" благодаря дублям Хольма и Кейлофа

"Торпедо" победило "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Дублями в составе нижегородского клуба отметились защитник Филип Хольм и нападающий Эндрю Кейлоф.

"Торпедо" набрало 40 очков и закрепилось на 6-м месте на Востоке. "Трактор" с 27 баллами располагается на 10-й строчке.

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"Трактор" (Челябинск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Голы: Бэйлен - 4 (Кравцов), 18:58 - 1:0. Стоа - 7 (Бэйлен), 24:50 - 2:0. Кейлоф - 8 (бол., Миле, Хольм), 33:30 - 2:1. Хольм - 4 (бол., Миле), 35:54 - 2:2. Хольм - 5 (бол., Кейлоф), 36:36 - 2:3. Кейлоф - 9 (Саболич), 50:54 - 2:4. Ерофеев - 1, 53:08 - 3:4. Миле - 8 (п.в.), 59:59 - 3:5.

Вратари: Демченко (58:41) - Галимов.

Штраф: 27 - 16.

Броски: 46 (14+7+25) - 35 (7+16+12).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

24 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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