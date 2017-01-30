"Торпедо" обыграло "Спартак" и гарантировало себе выход в плей-офф

"Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Спартак" со счетом 5:1. Дубли оформили Николай Жердев и Артем Аляев.

"Торпедо" за пять матчей до окончания регулярного чемпионата гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ. "Спартак" ранее уже лишился теоретических шансов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Спартак" (Москва) – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Голы: Жердев – 6 (Грачев), 11:33 – 1:0. Глазачев – 7 (Радил), 12:45 – 1:1. Жердев – 7 (Рассказов), 26:50 – 2:1. Аляев – 4 (бол., Даугавиньш, Фролов), 40:29 – 3:1. Аляев – 5 (бол., Фролов), 45:43 – 4:1. Мозер – 6 (Егоршев, Норман), 49:43 – 5:1.

Вратари: Проскуряков – Свенссон (Трушков, 49:43).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 28 (12+7+9) – 24 (5+12+7).

Судьи: Оленин, Франо.

30 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".