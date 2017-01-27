"Торпедо" обыграло СКА, Скудра был удален

"Торпедо" на своем льду нанесло поражение СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:2. При счете 1:0 в пользу СКА был удален главный тренер команды Петерис Скудра. Нижегородцы прервали серию из четырех поражений подряд, набрали 98 очков и делят третье место с московским "Динамо". СКА продолжает лидировать в Западной конференции, на четыре очка опережая ЦСКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Ковальчук - 29 (Хафизуллин), 11:07 - 0:1. Жердев - 5 (Эштон, Грачев), 24:22 - 1:1. Каблуков - 5 (Рыков, Широков), 36:52 - 1:2. Галузин - 9 (Ураков, Осипов), 40:44 - 2:2. Норман - 7 (Ураков), 47:33 - 3:2. Кулемин - 3 (п.в., Желдаков), 58:18 - 4:2.
Вратари: Бирюков - Коскинен (58:13 - 58:18).
Штраф: 31 - 13.
Броски: 25 (7+9+9) - 28 (9+7+12).
Судьи: Беляев, Раводин.
27 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
Pleafant
СКА,наверное,думает,что так на одном коньке и докатится до чемпионства в регулярке,забыв,что уже обжигался на подобном.И отрыв от ЦСКА уже не 3 очка,а всего лишь 1.
22:54
kozban400
СКА наступает на одни и те же грабли. Иметь самый сильный состав в лиге - необходимое условие, но в умении выбрать тренерский коллектив у руководства клуба большой пробел!!!
22:29
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". Счета 1:0 в пользу Торпедо в этом матче не было, так как счет открыли игроки СКА. Это тебе неспорт-кибер, даже протокол матча не удосужился посмотреть.
21:59
viktor530
Ну в такой день проиграть, это ж полный пэ...
21:58