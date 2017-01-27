"Торпедо" обыграло СКА, Скудра был удален

"Торпедо" на своем льду нанесло поражение СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:2. При счете 1:0 в пользу СКА был удален главный тренер команды Петерис Скудра. Нижегородцы прервали серию из четырех поражений подряд, набрали 98 очков и делят третье место с московским "Динамо". СКА продолжает лидировать в Западной конференции, на четыре очка опережая ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Ковальчук - 29 (Хафизуллин), 11:07 - 0:1. Жердев - 5 (Эштон, Грачев), 24:22 - 1:1. Каблуков - 5 (Рыков, Широков), 36:52 - 1:2. Галузин - 9 (Ураков, Осипов), 40:44 - 2:2. Норман - 7 (Ураков), 47:33 - 3:2. Кулемин - 3 (п.в., Желдаков), 58:18 - 4:2.

Вратари: Бирюков - Коскинен (58:13 - 58:18).

Штраф: 31 - 13.

Броски: 25 (7+9+9) - 28 (9+7+12).

Судьи: Беляев, Раводин.

27 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".