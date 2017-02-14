"Торпедо" обыграло "Северсталь" в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" на своем льду в овертайме уступила "Торпедо" – 2:3 ОТ. Решающей стала шайба Каспарса Даугавиньша. Для подмосковного клуба поражение стало третьим подряд.

"Северсталь" идет 11-й в таблице Западной конференции. Нижегородцы занимают пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Фролов – 7 (Даугавиньш, Семин), 26:30 – 0:1. Вовченко – 12, 36:36 – 1:1. Эштон – 18 (Батлер, Желдаков), 37:49 – 1:2. Кагарлицкий – 16 (мен., Полак), 57:42 – 2:2. Даугавиньш – 9 (Семин), 60:17 – 2:3.

Вратари: Коварж – Бирюков.

Штраф: 4 – 14.

Броски: 34 (13+7+14+0) – 26 (7+8+10+1).

Судьи: Балушка, Бутурлин.

14 февраля. Череповец. Ледовый дворец.