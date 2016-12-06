"Торпедо" обыграло "Нефтехимик"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" на своем льду обыграло "Нефтехимик" со счетом 4:2. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Дмитрий Семин, набравший 2 (1+1) очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

Голы: Семин – 10 (бол., Галузин, Лофквист), 16:45 – 1:0. Эштон – 10 (Егоршев), 34:15 – 2:0. Осипов – 6 (Шуленин), 34:54 – 3:0. Воробьев – 3 (Семин), 37:47 – 4:0. Лекомцев – 2 (бол., Столяров, Макаров), 51:03 – 4:1. Коньков – 6 (Макаров, Полыгалов), 57:37 – 4:2.

Вратари: Проскуряков – Колппанен (Лисутин, 34:54, Колппанен, 40:00, 55:30 – 57:37, 58:20).

Штраф: 12 – 12.

Броски: 29 (14+10+5) – 34 (6+15+13).

Судьи: Бутурлин, Франо.

6 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".