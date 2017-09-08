"Торпедо" обыграло минское "Динамо"

"Торпедо" одолело минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Нижегородцы в таблице "Запада" временно догнали по очкам ЦСКА. На счету белорусской команды только одна победа в восьми играх и последнее место в конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Минск) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Мамашев - 2 (бол., Григорьев), 18:47 - 1:0. Ковыршин - 2 (бол., Коробов, Лисовец), 22:52 - 1:1. Галузин - 2 (Паршин), 33:55 - 2:1.

Вратари: Галимов - Энрот (57:52 - 58:09, 58:34).

Штраф: 12 - 32.

Броски: 15 (8+5+2) - 25 (11+9+5).

Судьи: Васильев, Цыплаков.