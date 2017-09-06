"Торпедо" обыграло "Локомотив"

Нижегородское "Торпедо" на своем льду выиграло у ярославского "Локомотива" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы забросили в ворота соперника три безответные шайбы и прервали серию из трех поражений.

Команды идут на соседних местах в турнирной таблице Западной конференции - "Локомотив" пятый, а "Торпедо" шестое.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Лазарев - 1 (Даугавиньш), 5:39 - 1:0. Баранцев - 3 (Даугавиньш), 10:48 - 2:0. Даугавиньш - 1 (Дугин, Шуленин), 21:55 - 3:0.

Вратари: Галимов - Судницин.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 15 (6+8+1) - 27 (15+5+7).

Судьи: Лаврентьев, Щенев.

6 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".