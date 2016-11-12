"Торпедо" обыграло "Кузню"

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское "Торпедо" обыграло новокузнецкий "Металлург" – 4:2. Хозяева уступали по ходу встречи со счетом 0:4, но смогли забросить две шайбы лишь в концовке встречи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)

Голы: Кулемин – 2 (Жердев), 1:55 – 0:1. Фролов – 3 (Даугавиньш), 45:32 – 0:2. Семин – 6 (бол., Фролов, Даугавиньш), 47:31 – 0:3. Фролов – 4 (бол., Лофквист), 50:01 – 0:4. Таратухин – 1 (бол.), 56:18 – 1:4. Соловьев – 7 (Семенов), 59:13 – 2:4.

Вратари: Бирюков – Касутин.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 21 (9+9+3) – 37 (8+14+15).

Судьи: Лаврентьев, Одиньш.

12 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.