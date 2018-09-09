"Торпедо" обыграло "Барыс" и одержало четвертую победу подряд

"Торпедо" обыграло "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:5 (ОТ). Победная шайба на счету нападающего Эндрю Кэйлофа.

Нижегородская команда одержала четвертую победу подряд.

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"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Барыс" (Астана) - 6:5 ОТ (0:2, 2:1, 3:2, 1:0)

Голы: Старченко - 2 (бол.), 16:41 - 0:1. Асетов - 2 (Шевченко), 17:29 - 0:2. Боченски - 1 (Семенов), 20:48 - 0:3. Ильин - 1, 30:37 - 1:3. Жафяров - 1 (бол., Макаренко), 36:16 - 2:3. Старченко - 3 (бол.), 43:28 - 2:4. Кейлоф - 2, 44:14 - 3:4. Кормье - 2 (Дитц, Петерссон), 46:25 - 3:5. Галузин - 3 (бол., Паршин), 51:53 - 4:5. Миле - 1 (Хольм, Шенфельд), 52:32 - 5:5. Кейлоф - 3 (бол., Миле, Саболич), 63:16 - 6:5.

Вратари: Костин (Тихомиров, 20:48) - Карлссон.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 38 (5+12+17+4) - 26 (8+13+4+1).

Судьи: Беляев, Гашилов.

9 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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