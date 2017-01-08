"Торпедо" обыграло "Барыс"

"Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Барыс" со счетом 3:1. Дубль оформил Картер Эштон.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Осипов - 7 (Потапов, Кулемин), 5:11 - 0:1. Эштон - 13 (Грачев, Жердев), 40:57 - 0:2. Бойд - 5 (бол., Боченски, Доус), 42:02 - 1:2. Эштон - 14 (п.в., Семин), 59:39 - 1:3.
Вратари: Пулен (58:47 - 59:39) - Бирюков.
Штраф: 8 - 22.
Броски: 36 (9+12+15) - 17 (6+5+6).
Судьи: Белов, Лаврентьев.
8 января. Астана. "Барыс-Арена".