16:16 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Торпедо" обыграло "Барыс"

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"Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Барыс" со счетом 3:1. Дубль оформил Картер Эштон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Осипов - 7 (Потапов, Кулемин), 5:11 - 0:1. Эштон - 13 (Грачев, Жердев), 40:57 - 0:2. Бойд - 5 (бол., Боченски, Доус), 42:02 - 1:2. Эштон - 14 (п.в., Семин), 59:39 - 1:3.

Вратари: Пулен (58:47 - 59:39) - Бирюков.

Штраф: 8 - 22.

Броски: 36 (9+12+15) - 17 (6+5+6).

Судьи: Белов, Лаврентьев.

8 января. Астана. "Барыс-Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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