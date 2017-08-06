"Торпедо" обыграло "Автомобилист" на турнире в Нижнем Новорогоде

"Торпедо" обыграло "Автомобилист" со счетом 4:3 в матче Кубка Губернатора Нижегородской области.

В составе екатеринбургского клуба отметились Дмитрий Пестунов, Дмитрий Мегалинский и Андрей Обидин. У "Торпедо" по шайбе забросили Каспар Даугавиньш, Геннадий Столяров, Михаил Смолин и Егор Дугин.

Кубок Губернатора Нижегородской области

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Голы: Пестунов – 1 (бол., Чайковски), 12:44 – 0:1. Мегалинский – 1 (бол., Бек), 17:13 – 0:2. Даугавиньш – 2 (бол., Баранцев), 19:50 – 1:2. Столяров – 2 (бол., Григорьев, Дугин), 24:24 – 2:2. Обидин – 2, 33:17 – 2:3. Смолин – 2, 45:49 – 3:3. Дугин – 2 (бол., Паршин, Столяров), 50:37 – 4:3.

Нереализованный буллит: Крикунов (32:58, "Автомобилист").

Вратари: Лисутин (Галимов, 32:58, Лисутин, 32:58) – Коварж (59:21).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

6 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".