"Торпедо" обыграло "Амур" и прервало шестиматчевую серию без побед

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" проиграл на своем льду "Торпедо" со счетом 3:4 в овертайме. В этом матче прервалась серия поражений нижегородцев, которая продолжалась шесть игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Шенфельд – 2 (Ильин, Жафяров), 1:55 – 0:1. Вл. Ушенин – 3 (бол., Горшков, Вяч. Ушенин), 5:44 – 1:1. Дедунов – 5 (Руденков), 23:04 – 2:1. Кузнецов – 1 (Атюшов, Потехин), 35:53 – 3:1. Жафяров – 3 (Шенфельд, Ильин), 38:59 – 3:2. Семин – 3 (Волченков, Коробов), 58:00 – 3:3. Шенфельд – 3 (Боди), 62:17 – 3:4.

Вратари: Аликин – Галимов.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 35 (14+14+6+1) – 32 (5+16+10+1).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

22 октября. Хабаровск. "Платинум-Арена".