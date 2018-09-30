"Торпедо" обыграло "Амур"

"Торпедо" выиграл у "Амура" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У победителей дубль сделал Энди Миле.

"Торпедо" с 18 очками идет третьим в Восточной конференции. "Амур" на 12-м месте - семь очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Амур" (Хабаровск) - 4:3 (1:2, 0:1, 3:0)

Голы: Миле - 3 (Коробов), 11:52 - 1:0. Филиппи - 2 (Пьянов), 13:37 - 1:1. Вл. Ушенин - 1 (Коларж, Вяч. Ушенин), 17:06 - 1:2. Дедунов - 3 (Руденков, Филиппи), 24:02 - 1:3. Миле - 4 (Кейлоф, Хольм), 45:52 - 2:3. Родионычев - 1 (Шенфельд, Сетдиков), 46:28 - 3:3. Галузин - 6 (Веряев, Ураков), 47:38 - 4:3.

Вратари: Костин - Аликин.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 30 (9+9+12) - 25 (11+9+5).

Судьи: Кочетов, Фатеев.

30 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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