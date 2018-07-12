"Торпедо" объявило состав тренерского штаба команды

Олимпийский чемпион 1994 года в составе сборной Швеции, бывший защитник Фредрик Стиллман вошел в тренерский штаб "Торпедо", сообщает официальный сайт нижегородцев. 51-летний экс-защитник будет работать под началом Дэвида Немировски, который возглавил команду в мае. Ранее Стиллман возглавлял "Адмирал", а также работал в штабе "Сочи".

Также новому наставнику "Торпедо" будут помогать Артем Чубаров (бывший игрок "Торпедо"), Клемен Мохорич (11-кратный чемпион Словении, тренер вратарей) и Брент Линкер (тренер по физподготовке).