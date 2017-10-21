"Торпедо" обещало погасить долги по зарплате до 30 октября

"Торпедо" пообещало погасить долги по зарплате игрокам за два месяца до 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу профсоюза игроков Андрея Коваленко. Ранее стало известно, что от финансовой поддержки клуба отказалось ПАО ГК "ТНС энерго".

- Мы уже написали письма в клуб, проверяем эту информацию, которая до нас тоже дошла. Нам пришел первый ответ, что игроки получили 40% зарплаты за август, - цитирует ТАСС Коваленко. - Клуб написал гарантийное письмо, что погасит долги до 30 октября, и мы ждем до этой даты. Мы не будем дожидаться весны, как это было с московским "Динамо". Даже если игроки к нам не будут обращаться, мы начнем действовать намного раньше.

"Торпедо" идет на четвертом месте в Западной конференции.