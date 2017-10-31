"Торпедо" обещает закрыть долги перед игроками 6 ноября

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко сообщил, что гендиректор "Торпедо" Виктор Харитонов пообещал закрыть долги перед игроками к 6 ноября. Ранее "СЭ" стало известно, что клуб не рассчитался с хоккеистами за август.

- С Харитоновым мы последний раз разговаривали сегодня утром. Он меня заверил, что в пятницу в клуб поступят деньги, и в понедельник они долги закрывают, - цитирует ТАСС Коваленко. - Поэтому сейчас мы никаких действий предпринимать не будем в связи с тем, что идем навстречу клубам, да и руководители клуба держали до этого свои слова.