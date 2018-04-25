"Торпедо" не будет продлевать контракт со Скудрой

Руководство "Торпедо" по итогам заседания правления клуба приняло решение не продлевать контракт с главным тренером команды Петерисом Скудрой, сообщает официальный сайт нижегородцев.

"Торпедо" благодарит Петериса за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Вопрос о назначении нового главного тренера будет решен в ближайшее время", – говорится в сообщении на сайте.

Напомним, что латвийский специалист возглавлял "Торпедо" с 2013 года. Под его руководством команда пять сезонов кряду выходила в плей-офф КХЛ, и лишь раз добиралась до второго раунда.