"Торпедо" нанесло рижскому "Динамо" пятое поражение подряд

Рижское "Динамо" на своем льду потерпело поражение в серии буллитов от нижегородского "Торпедо" – 1:2. Рижане потерпели пятое поражение подряд, набрали 13 очков и замыкают турнирную таблицу западной конференции. От предпоследней строчки "Динамо" отделяет 12 очков. В активе "Торпедо" 47 очков и третье место.

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"Динамо" (Рига) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пуяц – 1 (бол., М. Редлихс, Шагг), 30:30 – 1:0. Семин – 5, 40:10 – 1:1.

Победный буллит: Семин.

Вратари: Калныньш – Проскуряков.

Штраф: 0 – 4.

Броски: 32 (10+12+9+1) – 21 (4+7+9+1).

Судьи: Балушка, Соин.

19 октября. Рига. Арена Рига.