"Торпедо" нанесло "Адмиралу" четвертое поражение подряд

"Торпедо" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ всухую обыграло "Адмирал" (3:0). Для нижегородцев это третья победа подряд, гости потерпели четвертое поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Баранцев – 6 (Ураков, Рассказов), 8:58 – 1:0. Дугин – 3 (Даугавиньш), 48:47 – 2:0. Паршин – 3 (бол., п.в., Галузин, Столяров), 59:09 – 3:0.

Вратари: Галимов – Бобков (58:52 – 59:09).

Штраф: 16 – 18.

Броски: 29 (10+4+15) – 18 (4+9+5).

Судьи: Раводин, Соин.

25 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".