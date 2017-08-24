"Торпедо" на выезде обыграло "Югру"

Нижегородское "Торпедо" в первом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло на выезде "Югру" - 3:1. По голу в составе победителей забили Геннадий Столяров, Кирилл Рассказов и Владимир Галузин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Столяров - 1 (Кундратек, Паршин), 16:24 - 0:1. Рассказов - 1 (Григорьев, Ураков), 37:21 - 0:2. Королев - 3 (бол., Курьянов), 49:50 - 1:2. Галузин - 1 (п.в., Столяров, Паршин), 59:38 - 1:3.
Вратари: Проскуряков (58:09 - 59:38) - Галимов.
Штраф: 2 - 10.
Броски: 23 (6+10+7) - 35 (15+9+11).
Судьи: Овчинников, Оскирко.
24 августа. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".
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