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19:28 | Хоккей — КХЛ

"Торпедо" на выезде обыграло "Югру"


Нижегородское "Торпедо" в первом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло на выезде "Югру" - 3:1. По голу в составе победителей забили Геннадий Столяров, Кирилл Рассказов и Владимир Галузин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Столяров - 1 (Кундратек, Паршин), 16:24 - 0:1. Рассказов - 1 (Григорьев, Ураков), 37:21 - 0:2. Королев - 3 (бол., Курьянов), 49:50 - 1:2. Галузин - 1 (п.в., Столяров, Паршин), 59:38 - 1:3.

Вратари: Проскуряков (58:09 - 59:38) - Галимов.

Штраф: 2 - 10.

Броски: 23 (6+10+7) - 35 (15+9+11).

Судьи: Овчинников, Оскирко.

24 августа. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/regular/

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