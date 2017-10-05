"Торпедо" на выезде обыграло "Слован"

"Торпедо" одержало выездную победу над "Слованом" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости выиграли благодаря точному броску Дениса Паршина.

По информации "СЭ", эта встрача с большой долей вероятности была последней для главного тренера хозяев Милоша Ржиги. Уже завтра может быть объявлено имя нового наставника братиславского клуба - им должен стать русскоязычный тренер с опытом работы в КХЛ.

Напомним, специалист возглавляет команду из Братиславы с 2015 года. В этом сезоне "Слован" занимает 12-е место в Западной конференции, имея в своем активе 18 очков после 18 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Паршин - 4, 14:28.

Вратари: Мазанец (59:32) - Лисутин.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 31 (8+9+14) - 31 (12+10+9).

Судьи: Белов, Гашилов.

5 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).