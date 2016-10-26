"Торпедо" на выезде обыграла "Сочи"

"Сочи" на своем льду проиграло нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:2. Нижегородцы набрали 51 очко и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" с 42 баллами идут пятыми.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Даугавиньш – 7 (бол., Потапов), 12:02 – 0:1. Воробьев – 1 (Даугавиньш), 15:41 – 0:2. О`Делл – 5 (Крикунов, Левицкий), 59:04 – 1:2.

Вратари: Барулин (58:57 – 59:04, 59:10) – Проскуряков.

Штраф: 32 – 35.

Броски: 20 (2+11+7) – 18 (8+2+8).

Судьи: Белов, Наумов.

26 октября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".