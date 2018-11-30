"Торпедо" и рижское "Динамо" сыграют с Великобританией

"Торпедо" и рижское "Динамо" в 2019 году проведут контрольные матчи со сборной Великобритании, информирует официальный сайт Федерации хоккея Великобритании.

Рижское "Динамо" встретится со сборной Великобритании 6 февраля 2019 года в Ковентри. "Торпедо" проведет две встречи – 27 и 28 апреля в Ноттингеме и Шеффилде.

Ранее КХЛ в рамках проекта KHL World Games организовала по два матча регулярного чемпионата в Вене и Цюрихе.

В апреле сборная Великобритании спустя почти четверть века вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.