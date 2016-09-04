19:27 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Торпедо" дома победило "Сочи"

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"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Сочи" – 3:1. Решающую шайбу забросил Александр Фролов. Подопечные Петериса Скудры одержали четвертую победу в пяти стартовых матчах сезона.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Сочи" (Сочи) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Осипов - 2, 19:25 - 1:0. Петерссон - 4 (бол., Горохов), 21:45 - 1:1. Фролов - 1 (Потапов, Петтерссон), 25:28 - 2:1. Мозер - 2 (бол., Рассказов), 49:36 - 3:1.

Вратари: Проскуряков - Барулин.

Штраф: 16 - 10.

Броски: 28 (10+10+8) - 23 (5+7+11).

Судьи: Белов, Сергеев.

4 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/regular/

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