"Торпедо" дома победило "Сочи"

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Сочи" – 3:1. Решающую шайбу забросил Александр Фролов. Подопечные Петериса Скудры одержали четвертую победу в пяти стартовых матчах сезона.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Сочи" (Сочи) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Осипов - 2, 19:25 - 1:0. Петерссон - 4 (бол., Горохов), 21:45 - 1:1. Фролов - 1 (Потапов, Петтерссон), 25:28 - 2:1. Мозер - 2 (бол., Рассказов), 49:36 - 3:1.
Вратари: Проскуряков - Барулин.
Штраф: 16 - 10.
Броски: 28 (10+10+8) - 23 (5+7+11).
Судьи: Белов, Сергеев.
4 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".