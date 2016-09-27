21:18 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Торпедо" дома обыграло "Автомобилист"

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"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Автомобилист" – 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Картер Эштон. Команда из Нижнего Новгорода одержала третью победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Осипов - 4 (Норман), 3:37 - 1:0. Шингареев - 1 (бол., Щемеров), 9:41 - 1:1. Эштон - 3 (Веряев), 46:58 - 2:1.

Вратари: Касутин (Проскуряков, 9:41) - Сохатский (58:31).

Штраф: 14 - 8.

Броски: 21 (8+10+3) - 20 (6+5+9).

Судьи: Наумов, Соин.

27 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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