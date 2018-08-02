Торченюк остался в Чехии на дополнительное обследование после травмы

Спортивный директор "Автомобилиста" Олег Гросс рассказал о состоянии форварда Александра Торченюка, который получил травму головы во время товарищеского матча против "Динамо-Пардубице". По словам руководителя, игрок не получил серьезного повреждения и остался в Чехии на дополнительное обследование.

– Он еще пока не выписался. Состояние у него нормальное, все идет по плану, – цитирует ТАСС Гросса. – Идет дообследование, серьезного и критичного ничего нет.

Напомним, что встреча, которая проходила 31 июля, была прервана из-за столкновения Торченюка и игроком соперника. Он потерял сознание.​