Торченюк был выписан из чешской больницы после травмы головы

"Автомобилист" в своем официальном Твиттере сообщил, что нападающий Александр Торченюк был выписан из больницы в Чехии. Напомним, что игрок получил травму головы во время товарищеского матча против "Динамо-Пардубице". Встреча, которая проходила 31 июля, была прервана из-за столкновения Торченюка и игроком соперника. Он потерял сознание. ​

"Саша вечерним рейсом из Праги возвращается в Екатеринбург в сопровождении доктора команды и продолжит лечение в клинике “УГМК-Здоровье”. На данный момент здоровью игрока ничего не угрожает, сроки восстановления и возвращения в строй будут определены в ближайшее время", – говорится в сообщении.