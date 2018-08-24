"Топредо" по буллитам обыграло "Магнитку"

"Торпедо" в товарищеском матче обыграло магнитогорский "Металлург" - 6:5 Б. Победный бросок на счету Дмитрия Паршина.

Товарищеский матч

Мемориал И. Ромазана

"Металлург" (Магнитогорск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 5:6 Б (0:0, 3:3, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Кейлоф - 3 (Саболич), 21:09 - 0:1. Любимов - 1 (Варфоломеев, Чибисов), 24:00 - 1:2. Хольм - 1 (Саболич, Кейлоф), 24:00 - 1:2. Ильин - 2 (Жафяров, Веряев), 26:05 - 1:3. Бобряшов - 3 (Эллисон), 31:44 - 2:3. Мозякин - 2 (Кулемин), 37:37 - 3:3. Веряев - 2 (Жафяров), 42:42 - 3:4. Варнаков - 3, 46:07 - 3:5. Варфоломеев - 2 (бол., Мозякин, Кулемин), 49:03 - 4:5. Варфоломеев - 3 (Матушкин), 59:06 - 5:5.

Победный буллит: Паршин.

Вратари: Загидулин (57:44 - 59:06) - Галимов.

Судьи: Беляев, Гашилов.

24 августа. Магнитогорск. "Арена Металлург".