10:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Томми Сантала: "Все знают, что КХЛ – очень хорошая лига"

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Новичок магнитогорского "Металлурга" Томми Сантала рад присоединиться к российской команде. Ранее 37-летний финн играл за швейцарский "Клотен", в составе которого провел 29 матчей и набрал 33 (12+21) очка.

– Все знают, что КХЛ – очень хорошая лига, цитирует пресс-служба клуба Санталу. - А о "Металлурге" я слышал исключительно положительные отзывы. Говорил со многими людьми – ни одного плохого слова ни о клубе, ни о команде. И это – главная причина, по которой я здесь. Действительно, отличная команда, они... вернее, мы лидируем в таблице конференции, так что я очень рад оказаться в этом клубе.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/389550/

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