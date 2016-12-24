Томми Сантала: "Все знают, что КХЛ – очень хорошая лига"

Новичок магнитогорского "Металлурга" Томми Сантала рад присоединиться к российской команде. Ранее 37-летний финн играл за швейцарский "Клотен", в составе которого провел 29 матчей и набрал 33 (12+21) очка.

– Все знают, что КХЛ – очень хорошая лига, цитирует пресс-служба клуба Санталу. - А о "Металлурге" я слышал исключительно положительные отзывы. Говорил со многими людьми – ни одного плохого слова ни о клубе, ни о команде. И это – главная причина, по которой я здесь. Действительно, отличная команда, они... вернее, мы лидируем в таблице конференции, так что я очень рад оказаться в этом клубе.