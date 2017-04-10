Томми Сантала: "Магнитка" подтянула меньшинство"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Томми Сантала после победы над СКА (3:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина подчеркнул, что команда пересмотрела свою игру в неравных составах. При этом форвард отметил, что "магнитка" хуже действовала на вбрасываниях.

- Что вы изменили, что улучшили в игре по сравнению с первым матчем? - вопрос Сантала.

- В прошлой игре мы пропустили два гола в меньшинстве, поэтому несколько пересмотрели свою игру в неравных составах. Сегодня СКА удалось забить один раз в большинстве, но там во многом было стечение обстоятельств, отскок. В целом, считаю, мы подтянули меньшинство. А еще нам удалось забить, когда мы были вчетвером. И гол Калетника - великий для этой игры!

- СКА сегодня существенно лучше играл на вбрасываниях, нежели в первой игре. Это важно?

- Игра на вбрасываниях - это всегда очень важно. Я не знаю, что пошло у нас сегодня не так в этом компоненте. Но этот момент был хуже, вы правы. Наверное, на вбрасывании должна играть вся пятерка. И тогда не так важно - проиграл само вбрасывание или нет, удастся сохранить шайбу. Будем работать над ошибками. (Александр ЖИЛИН)