Томми Сантала: "Магнитка" была не готова, что СКА нас накроет"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Томми Сантала отметил важность победы над СКА (3:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. При этом форвард, прервавший серию без заброшенных шайб, которая длилась три с половиной месяца, подчеркнул, команда была не готова к активному началу игры со стороны петербуржцев.

- Чувствуете облегчение - удалось наконец забить? - вопрос Сантала.

- Конечно, это хорошо, что я помог команде, забил гол. Но неважно, кто и сколько забивает. Важно - побеждать. И мы сегодня добились очень важной победы.

- Томми, что случилось с "Металлургом" в первом периоде?

- Мы оказались немного не готовы, что СКА так активно начнет и накроет нас. Но мы сумели удержать счет 1:1, и после первого периода это было очень хорошо для нас. В этом и есть суть игры в хоккей - найти любую возможность выиграть и использовать ее.

- Если бы вы забили гол не в пустые ворота, а вратарю - он был бы другим?

- Это не важно, совершенно - в пустые забивать или нет. Это гол. Я бы больше сделал акцент на том, что это - большая победа. И было очень важно ее одержать именно сегодня. (Александр ЖИЛИН)