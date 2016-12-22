Томаш Сурови вернулся в "Слован"

Форвард Томаш Сурови подписал контракт до конца сезона со "Слованом". Как отмечает пресс-служба клуба, 35-летний хоккеист в составе своей новой команды выйдет на лед уже в завтрашней игре с магнитогорским "Металлургом". Напомним, ранее Сурови уже выступал за "Слован" с 2014 по 2015 год и даже был капитаном команды.

В текущем сезоне хоккеист играл за "Банска Быстрицу", набрав 38 очков в 31 матче чемпионата Словакии.