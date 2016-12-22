14:59 | ХОККЕЙ — КХЛ

Томаш Сурови вернулся в "Слован"

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Форвард Томаш Сурови подписал контракт до конца сезона со "Слованом". Как отмечает пресс-служба клуба, 35-летний хоккеист в составе своей новой команды выйдет на лед уже в завтрашней игре с магнитогорским "Металлургом". Напомним, ранее Сурови уже выступал за "Слован" с 2014 по 2015 год и даже был капитаном команды. 

В текущем сезоне хоккеист играл за "Банска Быстрицу", набрав 38 очков в 31 матче чемпионата Словакии.

Дополнительная информация

http://www.hcslovan.sk/ru/spravy/tomas-surovy-vozvraschaetsja-v-slovan/

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