22:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Томаш Филиппи: "Такие матчи, как против СКА, перед плей-офф очень полезны"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Томаш Филиппи после победы над СКА (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда смогла отыграть по тренерскому заданию, и пошутил, что перед игроками ставилась задача забить больше, чем соперник. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, "Магнитка" идет на первой строчке "Востока".

– С такими командами, как СКА, всегда тяжелые игры, – цитирует сайт "Металлурга" Филиппи. – Мы так хотели победить! Удалось забить несколько прекрасных голов, вернуться в игру, а потом и победить.

– О каких основных моментах вам говорили тренера перед этим матчем?

– Забить больше голов, чем соперник. Ну а вообще сыграть строго по заданию, работать упорно, блокировать броски. Мозякин забросил три шайбы.

– Хорошая игра в неравных составах получилась, несмотря на пропущенные шайбы.

– Да, мы говорили перед игрой о важности этого компонента. Хорошо, что победили. Вообще такие матчи в преддверии плей-офф очень полезны.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/393493/

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